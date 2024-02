Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Due cambi di programma per la Caronnese nei prossimi turni del campionato di Eccellanza. L’agenda della prima squadra rossoblù segna infatti nuove date e nuovi orari per le prossime due partite interne che si svolgeranno allo stadio comunale di Caronno Pertusella, in corso della Vittoria 999:

Caronnese-Oltrepò sabato 2 marzo fischio d’inizio alle 14.30.

Caronnese-Accademia Vittuone mercoledì 6 marzo alle 20.30.

Reduce dal buon pareggio con la capolista Pavia, per la Caronnese inizia ora la fase decisiva della stagione, nella corsa per la qualificazione ai playoff del campionato.

Classifica

Magenta e Pavia 47 punti, Oltrepò 44, Calvairate 41, Solbiatese e Fc Milanese 40, Casteggio e Caronnese 37, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 36, Fbc Saronno 35, Sestese e Castanese 25, Accademia pavese 20, Meda 19, Vergiatese e Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

