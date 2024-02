Eventi

SARONNO – Continuano a Saronno gli eventi proposti dalla rassegna culturale Art and Sound che, come appuntamento d’apertura per il prossimo weekend, propone alla cittadinanza lo spettacolo dell’Arpa di Luce.

In questi giorni si stanno infatti preparando le corde dell’arpa, che verranno tese lungo la navata della chiesa di San Francesco per la performance dell’artista, percussionista e compositore Pietro Pirelli, programmata per venerdì 23 febbraio alle 21. Il musicista sarà accompagnato nel corso della serata anche dall’organista Roberto Olzer.

La vera particolarità dello spettacolo è il fatto che le dita di Pirelli suoneranno undici corde di luce laser, senza entrare veramente in contatto con la materia solida, essendo lo strumento immateriale e costituito da pura luce che, una volta toccata, produrrà lo stesso suono dell’arpa. Le corde di luce saranno tese attraverso lo spazio architettonico, che sarà in questo modo trasformato in un grande strumento musicale.

Pietro Pirelli, nato a Roma nel 1954 e ora varesino d’adozione, è un musicista e compositore per strumenti elettronici e acustici, destinati sia al teatro che al balletto, a mostre d’arte, installazioni, film e video. È anche il fondatore di Agon, un’associazione culturale di acustica, informatica e musica, di cui è l’attuale presidente. Durante la sua carriera ha lavorato con il Living Theatre di New York, il festival Musica di Strasburgo, il festival Goteborg, l’Ars Ludi, con Philipphe Daverio, con Telecom progetto Italia, Arte fiera Bologna e molti altri.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare gli indirizzi email: [email protected] e [email protected]

(foto d’archivio)

