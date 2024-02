Città

SARONNO – I lavori di rifacimento della pavimentazione nella centralissima piazza Libertà di Saronno stanno facendo il pieno di umarell, ovvero di curiosi che si assiepano – sembra quasi che facciano i turni per non perdersi neppure un momento dei lavori – attorno alla recinzione allestita nella parte centrale della piazza, davanti alla chiesa di San Pietro e Paolo. A “intralciare” anche la rete verde, quella sottile che ricopre la recinzione metallica, e che “costringe” a cercare un piccolo varco per riuscire a sbirciare all’interno: il cantiere, aperto questa settimana, è insomma già una attrazione per tanti cittadini. E motivo delle chiacchiere in centro città: ognuno dice la sua, sia sull’effettiva utilità delle opere che sulle relative tempistiche; un tema che fra i frequentatori del centro sta addirittura superando quelle più tradizionali, calcistici o comunque “sportivi”.

A quanto pare per gli umarell sarà una vera “scorpacciata” considerando che il rifacimento della piazza, a varie fasi, dovrebbe protrarsi sino a fine novembre.

23022024