SARONNO – “Insieme si può”, con questo slogan e titolo Club house Saronno organizza una cena benefica dedicata alla Ancl, associazione nazionale Malattia di Batten.

La cena, prevista per il prossimo giovedì 29 febbraio, alle 20, si terrà sulle vibranti note del gruppo musicale Claudio Borroni Jazz Band. Ricco e goloso il menù previsto. Tra gli antipasti: focaccia di produzione della casa, insalatina di carciofi scottati e gocce di aceto balsamico, fiocco di Langhirano, flan di verdure come alternativa vegetariana, bruschetta con stracciatella e guancialino. Il piatto principale sarà l’ossobuco con risotto alla milanese; alternativa vegetariana: risotto alla milanese. Compreso anche il dolce: cheesecake allo zafferano e lamponi.

La quota di partecipazione è di 44 euro a persona, in cui è compresa una bottiglia di vino ogni 4 persone (prosecco Docg di Valdobbiadene, Falanghina del Sannio o Chianti Classico). Per la partecipazione, è necessaria la prenotazione al numero +39 328 291 6156.

L’evento benefico sarà a favore di Ancl, associazione nazionale Ceroidolipofuscinosi, conosciuta anche come “malattia di Batten”, una malattia neurodegenerativa genetica rara che colpisce i bambini in età prescolare e per la quale oggi ancora non esiste una cura. I fondi raccolti durante un evento contribuiranno a finanziare un progetto di ricerca per trovare una terapia.

L’associazione Ancl nasce nel 2010 con lo scopo di dare sostegno alle famiglie colpite dalla malattia di Batten. E’ costituita da un gruppo di genitori, assistiti da un Comitato Scientifico composto da medici e ricercatori attivi nello studio di questa malattia.

Per donare, è anche possibile firmare il 5xmille, inserendo il codice fiscale 90079730728 con intestatario “associazione Nazionale Ceroidolipofuscinosi”. Alternativamente è possibile fare un bonifico al codice Iban IT15T0335901600100000015911.

