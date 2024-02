Comasco

MOZZATE – I carabinieri del comando di Mozzate hanno denunciato a piede libero, per resistenza, un 40enne del paese. L’uomo, alle 2 di notte, aveva richiesto l’intervento dei militari, poiché degli inquilini a cui aveva affittato la sua abitazione non erano intenzionati a liberarla.

All’arrivo dei militari la discussione con gli inquilini si è animata ed un militare che si era frapposto tra le parti per riportare la calma, è stato afferrato al polso e strattonato dal proprietario di casa, per il quale si profilano dunque adesso strascichi giudiziari. E’ stato infatti identificato e, come detto, è stato deferito alla procura.

(foto archivio: una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù, alla quale la stazione di Mozzate fa riferimento, in servizio sul territorio)

