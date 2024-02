Cronaca

LIMBIATE – Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio scoppiato ieri sera, lunedì 26 febbraio, nell’rsa Attanasio di via Trieste.

Le fiamme si sono sviluppate in una camera situata al primo piano della struttura a tre piani, che ospita complessivamente 240 pazienti. Fortunatamente, grazie all’immediato scattare delle procedure di emergenza, non si sono registrate vittime o feriti.

I vigili del fuoco sono stati prontamente allertati e si sono tempestivamente recati sul luogo dell’incendio in forze. Sono intervenute due autoscale, due autopompe e due carri soccorso. Sul posto anche un funzionario che ha coordinato le operazioni di soccorso.

Quaranta ospiti sono stati temporaneamente evacuati dalle loro camere al fine di garantire la loro sicurezza. L’allarme è rientrato intorno alle 23.

I vigili del fuoco, hanno assistito una quarantina di pazienti, garantendo loro un rapido trasferimento in luoghi sicuri all’interno della struttura. Le fiamme, grazie alla loro pronta azione, sono state circoscritte alla sola camera interessata e non hanno coinvolto altre parti dell’edificio. Non si registrano, secondo quanto emerso finora, danni strutturali all’edificio.

guarda tutte le foto 4



Limbiate, incendio all’Rsa Attanasio: foto e info

—

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti