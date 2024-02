Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Col soprannome di Serpico, col metal detector aveva scavato le armi degli spacciatori nascoste nel Bosco della droga, dando un contributo importante alla bonifica dell’area verde, negli anni scorsi a fianco dell’allora sindaco Dante Cattaneo e di altri volontari; ora Arturo Paro (foto sotto), questo il suo vero nome, si è trasferito in Calabria ed ha iniziato un percorso spiriturale come eremita.

Ma continua anche a fare del bene agli altri: in questi giorni infatti ha lanciato un appello per recuperare 40 materassi che saranno utili per completare il progetto della Casa dei ragazzi nella piccola località dove vive da otto mesi, il comune di Perticaro di Umbriatico, fra le montagne in provincia di Crotone. Senz’altro i cerianesi, e non solo, si riveleranno pronti a dare una mano; per farlo si può contattare la parrocchia di Perticaro. Il conto corrente bancario di riferimento dell’iniziativa è Parrocchia San Paolo Apostolo di Crotone – BPER

IT45A0538722201000001023822 (Causale: Materassi casa di spiritualità Santa Domenica in Perticaro).

Grazie all’esperienza che si era ormai fatto col metal detector, Serpico aveva aiutato le forze dell’ordine a recuperare, nel Bosco della droga – l’area del Parco delle Groane vicino alla linea ferroviaria Saronno-Seregno che era stata sino a qualche anno fa invasa da spacciatori e tossicodipendenti – un grande quantitativo di armi da fuoco e da taglio.

TUTTI I NUMERI DELLA BONIFICA DEL BOSCO DELLA DROGA

