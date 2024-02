Groane

LAZZATE – L’amministrazione comunale di Lazzate ha deliberato una proposta di cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12/2005, con una presentazione di manifestazione di interesse alla società Arexpo. Si tratta della società, a maggioranza pubblica, fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate a ospitare Expo Milano 2015. Al termine dell’evento la società si è occupata di valorizzare il luogo, aprendolo più volte ai cittadini, e di definire un nuovo sviluppo per l’intero sito, uno spazio di oltre un milione di metri quadri.

Ad Arexpo si deve la nascita di Mind (Milano innovation district) ed ora è a disposizione di nuove iniziative in Lombardia. Di qui la scelta del comune di Lazzate di avanzare alla società Arexpo la “manifestazione di interesse” per una valutazione sulla possibile stipula di accordo di cooperazione per l’attuazione del progetto “Lazzate 2030”.

La “proposta di cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana” redatto dall’architetto Aldo Redaelli prevede in particolare

3 comparti su cui intervenire. Il primo comparto, di via S. Lorenzo – via Lega Lombarda, interessa anche la Villa Biraghi, già coinvolta da un precedente piano attuativo, e l’insediamento di via Lega Lombarda, ugualmente interessato da un precedente piano di recupero. L’intervento comprende la riqualificazione della via Lega Lombarda da via S. Lorenzo a via Cesare Battisti.

Il secondo comparto riguarda via Volonterio. Si tratta di un ambito già assoggettato al Pr-Pp3 di vicolo Volonterio ed è interessato dalla realizzazione della Casa delle Associazioni, prospiciente su Piazza Giovanni XXIII, in sostituzione di un preesistente edificio che è stato demolito in quanto di nessun valore storico artistico ed interessato da un trasferimento volumetrico.

Il terzo comparto infine è quello relativo a via San Lorenzo – via Libertà. Il Piano di recupero si propone la realizzazione di un nuovo edificio passante sulla via S. Lorenzo, a formare un portale d’ingresso al centro storico ed il riordino degli spazi interni ai due cortili. La volumetria di progetto sarà incrementata attraverso il trasferimento di edifici da demolire o già demoliti a seguito di ordinanza sindacale. Questi due sub-ambiti sono entrambi di proprietà comunale e vengono proposti come ambiti di possibile cooperazione pubblico-privato per la rigenerazione urbana e territoriale del contesto di centro storico in cui sono compresi.

La cooperazione potrà avvenire attraverso un accordo previsto dal D.Lgs 50/2016 con una delle società partecipate dalla regione Lombardia, aventi specifica esperienza nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, con possibilità per le stesse di operare anche mediante gli strumenti del partenariato pubblico-privato ove ricorrono le condizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di affidamenti. Per questo ambizioso progetto di rigenerazione urbana volto a completare il recupero del borgo di Lazzate, il Comune prevede di mettere a disposizione, inizialmente, una somma di circa 500mila euro, che si renderanno disponibili in caso di conclusione positiva dell’iter avviato in risposta alla richiesta di insediamento di un nuovo supermercato.

“Con questo passaggio iniziamo a creare delle basi solide per portare a compimento il progetto Lazzate 2030 che è una delle linee guida della nostra azione amministrativa”- spiega il sindaco Andrea Monti. “Proponiamo la collaborazione con una società pubblica che negli anni ha dimostrato capacità progettuale di altissimo livello, di caratura nazionale e internazionale e ha sviluppato professionalità specializzate nell’ambito della rigenerazione urbana. Questo è il primo passo di un cammino impegnativo per il quale sarà fondamentale trovare, accanto alle risorse pubbliche, anche i partner privati interessati all’operazione. E’ un percorso che segue una precisa strategia, evitando interventi a spot e scollegati , con l’obiettivo di continuare un processo virtuoso come quello che ha dato attuazione a Lazzate 2005”

(foto d’archivio di Andrea Monti)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti