SARONNO – Sabato 2 marzo alle 10 in piazza Libertà avrà inizio la prima “Giornata della sanità pubblica” promossa a Saronno da tre sigle: il comitato “Il Saronnese per l’Ospedale e la Sanità Pubblica”, comitato di cittadini protagonista la scorsa estate dello stop alla paventata chiusura dell’ospedale, dopo aver portato 1500 persone in piazza il 15 aprile 2023; il neonato sportello “SOS Liste d’attesa”, che ha aperto i battenti in Camera del Lavoro a Saronno lo scorso novembre; l’associazione Attac, che cogestisce con la Cgil lo sportello saronnese, che partecipa a una rete di 30 realtà lombarde.

Due gazebo per tre eventi campeggeranno nella parte libera da lavori di ripristino della centralissima Piazza Libertà:

– il comitato per l’ospedale raccoglierà firme per una petizione al presidente della Regione Lombardia per non costruire l’ospedale unico di Busto e Gallarate, il cui iter è oggetto di una contestazione crescente dai comitati locali di cittadini.

Con i soldi risparmiati sistemando i due ospedali esistenti, si avanzano denari sufficienti per rilanciare davvero l’ospedale di Saronno e quello di Somma Lombardo e per rafforzare le Case di Comunità di tutta l’Asst Valle Olona;

– sotto lo stesso stand, Attac Saronno raccoglierà firme per il comitato referendario regionale “La Lombardia SiCura”, per chiedere un CUP unico regionale, la fine delle liste d’attesa, lo stop all’uso dei medici “gettonisti” nei servizi sanitari pubblici e alla privatizzazione della sanità regionale;

– a fianco, lo sportello “SOS Liste d’attesa”, che ha aperto i suoi battenti a novembre in città alla Camera del Lavoro, presenterà la sua attività e gli ottimi risultati conseguiti: oltre il 90% di ricorsi vinti contro l’Asst Valle Olona, che hanno permesso a decine di utenti di vedere riconosciuti dal servizio sanitario nazionale gli esami e le visite mediche nei tempi prescritti dal medico di base.

Un’iniziativa che si colloca nell’alveo della prima giornata regionale degli sportelli “SOS Liste d’attesa”: 30 realtà organizzate da cittadini volontari nate in regione negli ultimi sei mesi. A Saronno sarà possibile fissare appuntamenti allo sportello per le prossime settimane.

La presenza in piazza si concluderà alle 12,30, in attesa del prossimo appuntamento. La seconda “Giornata della sanità pubblica” si terrà sabato mattina 9 marzo ancora in piazza Libertà.

