Viene chiamato Rare disease day e gli eventi vengono definiti ed organizzati da varie associazioni tra cui Uniamo federazione italiana malattie rare Osservatorio malattie rare . Le richieste e lo scopo è quello di far capire che esistiamo anche noi, spesso veniamo trattati come malati di serie “z” solo perché invisibili, isolati in casa o in ospedale, o solo perché le nostre malattie non sono diffuse e conosciute come le altre. Esistono più di 6000 malattie rare con nome e altre malattie rare che neanche hanno un nome. Il 70% di queste ha origine genetica e possono insorgere in età pediatrica o in età adulta. I tempi per arrivare ad una diagnosi sono di molti anni (dai 4 ai 10 anni) e solo per pochissime malattie c’è una terapia curativa, per le altre non c’è cura. Ci sono pochissimi centri accreditati dal Ssn e pochissimi medici in grado di fare diagnosi e prendere in carico il paziente. Spesso è necessario pellegrinare tra le diverse regioni italiane. Molte di quelle malattie causano disabilità.