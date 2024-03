Solaro

SOLARO – Negli scorsi giorni la sindaca di Solaro Nilde Moretti ha firmato l’adesione al Protocollo per la costituzione della Consulta dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sostenuto dalla Città Metropolitana, dal Comune di Milano, dai Comuni Metropolitani e dalla Prefettura di Milano.

Scopo della Consulta è quello di attivare un processo costante e condiviso finalizzato al coordinamento dei piani comunali, attraverso l’individuazione di buone prassi, l’analisi del contesto esterno e la formazione del personale, connettendo l’azione dei comuni metropolitani sul tema della legalità. Ma anche quello di costituire un valido supporto per gli enti di più ridotte dimensioni che non dispongono di unità organizzative da poter dedicare esclusivamente allo scopo, anche in ragione della specialità della materia e della complessità delle procedure ad esse collegate.

L’obiettivo per Solaro è migliorare le procedure e aderire ad un sistema sovracomunale che agevoli i rapporti e la collaborazione gli altri enti.

