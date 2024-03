Comasco

LOMAZZO – La polizia locale di Lomazzo ha reso noto il proprio consuntivo per l’anno 2023, evidenziando un impegno costante e una presenza capillare nel tessuto urbano. Nel corso dell’anno, sono state eseguite numerose operazioni che hanno portato a un totale di comunicazioni di reato (sono state una novantina) inoltrate alla procura della Repubblica. Si va dalle denunce per guida in stato di ebbrezza, al danneggiamento, alla minaccia o resistenza verso pubblici ufficiali, fino a questioni delicate come le violazioni della normativa sull’immigrazione e l’abbandono di rifiuti.

L’adozione di strumenti tecnologici avanzati ha permesso di condurre indagini efficaci: tra queste, spicca il caso dell’imprenditore edile denunciato per il deposito incontrollato di materiali di risulta in zone boschive, un’azione che sottolinea l’importanza di tutelare l’ambiente. La polizia ha inoltre gestito con successo le indagini per la vandalizzazione dell’ex-sede della Croce rossa, identificando e denunciando sette minori coinvolti.

Il fenomeno dello spaccio di droga nelle aree boschive periferiche ha richiesto un’intensificazione dei controlli, che si sono tradotti in pattugliamenti mirati e hanno portato al rinvenimento di sostanze stupefacenti. Questo sforzo ha portato all’identificazione di 194 persone, alcune delle quali sono state allontanate dal territorio comunale tramite il foglio di via obbligatorio.

