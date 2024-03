Città

GARBAGNATE MILANESE – Grande cordoglio questa mattina, sabato 2 marzo, per la scomparsa monsignor Claudio Galimberti che a lungo era stato parroco della comunità pastorale Santa Croce di Garbagnate.

Ecco alcuni ricordi della comunità garbagnatese

MATTEO MERONI CONSIGLIERE COMUNALE

Ho appreso con costernazione la triste notizia della morte di Mons. Claudio Galimberti, prevosto di Saronno, che per tredici anni ha servito la Chiesa come Parroco prima dei Santi Eusebio e Maccabei, poi dell’intera Comunità Pastorale Santa Croce.

Don Claudio è stato uomo di dialogo, di cultura, di impegno sociale e civico, un costruttore di relazioni buone ed orientate sempre all’edificazione di una comunità di fede, di storia, di impegno. La sua sensibilità e dedizione si è espressa in molti campi e ha lasciato il segno nel tessuto sociale.

Come cittadino, ben sapendo l’affetto e la stima di molti, esprimo il dolore e la tristezza per questa scomparsa, e la gratitudine per quanto di buono egli ha fatto tra noi.

A Dio, Don Claudio.

ASSESSORE PRIMAVERA ABATE

Mi è giunta notizia che il nostro ex Parroco Don Claudio Galimberti non è più tra noi.

Ha potuto pregare con l’Arcivescovo ieri sera con un filo di voce e poi si è addormentato.

Il funerale sarà martedì alle 15 nella chiesa prepositurale a Saronno presieduto da Mons. Delpini.

La salma sarà esposta nel salone accanto alla chiesa.

