SARONNO – Volge al termine la rassegna di mostre riconducibile a “Sguardi diversi 2 – Arte e musica tra passato e futuro”, si potranno infatti visitare fino a domani.

Quattro le mostre cominciate lo scorso mese che hanno attirato appassionati e cultori sia della musica che dell’arte; mostre che hanno trovato la collaborazione dell’Accademia delle Belle Arti di Brera (in primis nella figura dell’artista e docente Ale Guzzetti), istituzione con cui il comune ha dimostrato una particolare sinergia in questi anni.

Le mostre visitabili questo week-end sono: “Sinestesie sonore: tra pittura ed elettronica” alla Sala Nevera in viale Santuario 2, “Strumenti angelici e macchine infernali” nello spazio Chiostro sempre in viale Santuario, “Strane note: sonografie” nel foyer del Teatro Pasta e “Sull’impronta. Scultura e suono” di Andrea e Francesco Strizzi al Museo della Ceramica G. Gianetti in via Carcano.

Per maggiori informazioni riguardanti le mostre.

