SARONNO – “Causa pioggia, sono slittate di una settimana le potature degli alberi in via Parini, che partiranno lunedì 4 marzo o, al più tardi, martedì 5 marzo”: lo comunica l’Amministrazione comunale.

Spiegano dal Municipio: “Per consentire all’impresa incaricata un intervento in sicurezza, dall’avvio dei lavori e per una decina di giorni, dalle 8.30 alle 17.30, il tratto di via Parini compreso tra via Miola e via Cattaneo-via Lattuada è considerato area di cantiere. Vigeranno quindi divieti di sosta per tutti e di transito, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso, che osserveranno il doppio senso di circolazione. In uscita dal parcheggio su via Miola sarà consentita la svolta a destra e a sinistra. Per i giorni 8 e 9 marzo la viabilità all’interno dell’area di parcheggio della scuola Pizzigoni sarà a doppio senso di circolazione, con uscita sulla via Miola e con possibilità di svoltare in entrambe le direzioni”.