CESATE – Nella 23′ giornata di Prima categoria il maltempo ha costretto a diversi rinvii. Fra essi, Garibaldina-Sc United che si giocherà mercoledì 13 marzo alle 21. Ha giocato, nel girone B, il Rovellasca 1910 che d’altra parte oggi pomeriggio ha perso in casa 3-4 contro l’Ardisci seconda in graduatoria. Ai locali non è bastata la doppietta di Airaghi ed il gol di Riolo.

Nel girone A la partita Olimpia Tresiana-Nuova Abbiate è stata spostata a giovedì 14 marzo alle 20.30; è stata disputata Cantello Belfortese-Lonate Ceppino 4-0, rinviata a data da destinarsi Fc Tradate-Arsaghese. In classifica primo in solitaria il Morazzone con 54 punti. secondo posto per la Folgore Legnano con 53 e terza l’Olimpia con 48 punti. Tradate sesto a 33 punti parimerito con la Nuova Abbiate. Lonate Ceppino terz’ultimo con 15 punti.

