Sport

UBOLDO – Il maltempo non ha fermato il Dal Pozzo oggi pomeriggio impegnato al centro sportivo di Uboldo, proprio campo di casa, contro il Figino: è finita 1-1, per i gialloverdi ha segnato Barone. Un risultato che contente al Dal Pozzo, neopromossa, di restare nella zona di centro classifica a distanza di sicurezza dalle zone pericolanti della graduatoria. Si è giocato per la 23′ giornata di regular season.

Risultati

Amor sportiva-Giussano rinviata, Bulgaro-Casnatese 1-0, Cistellum-Polisportiva Veranese rinviata Dal Pozzo-Figino 1-1, Gerenzanese-Stella Azzurra Arosio 3-4, Molinello-Novedrate 3-1, Virtus Cermenate-Cesano Maderno 2-0, posticipo Cascina Mamete-Cogliatese.

Classifica

Gerenzanese 61 punti, Stella Azzurra Arosio 52, Bulgaro 51, Cistellum 43, Molinello 41, Figino, Polisportiva Veranese e Giussano 30 punti, Virtus Cermenate e Dal Pozzo 29, Cogliatese 26, Cesano Maderno 25, Amor sportiva 20, Cascina Mamete 19, Novedrate 17, Casnatese 8.

03032024