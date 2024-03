Eventi

SARONNO – Al via da oggi, lunedì 4 marzo, il progetto “Se sei figlio di Dio“, una serie di esercizi spirituali che saranno accompagnati dalla presenza di don Simone Lucca, cappellano universitario del conservatorio “G. Verdi” e vicerettore del centro pastorale ambrosiano di Seveso. Nato a Tradate nel 1982 e ricevuta l’ordinazione presbiteriale nel 2007, don Lucca ha affiancato all’attività pastorale negli oratori lo studio della teologia spirituale e il lavoro nell’ufficio diocesano per le cause dei santi.

Gli appuntamenti con gli esercizi spirituali avranno luogo ogni giorno della settimana corrente, tra lunedì 4 marzo e sabato 9 marzo, e saranno ospitati dalle diverse chiese di Saronno secondo il seguente calendario: lunedì 4 marzo (chiesa dei Santi Pietro e Paolo), martedì 5 marzo (chiesa della Sacra Famiglia), mercoledì 6 marzo (chiesa di San Giuseppe), giovedì 7 marzo (chiesa di San Giovanni Battista), venerdì 8 marzo (chiesa Regina Pacis) e sabato 9 marzo (Santuario, durante la “24 ore per il Signore”). Ognuno di questi incontri avrà inizio alle 21 e vedrà la predica di don Lucca.

Gli appuntamenti spirituali non avranno termine però con il 9 marzo, perché don Lucca officerà per tutti i martedì mattina fino al 26 marzo la santa messa a tema “L’opera del cristiano è la figliolanza“, che avrà inizio alle 9.

(foto dal sito “Chiesa di Milano”)

