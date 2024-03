Cronaca

SARONNO – Ha recuperato la borsa e qualche effetto personale ma purtroppo non c’erano ne i contanti ne il telefono cellulare che aveva con sè col momento del furto.

Il riferimento va alla saronnese derubata qualche giorno fa in centro città. La donna si stava concedendo una pausa in un bar di via Garibaldi. Un attimo di distrazione, la mano lesta del ladro e la borsetta è sparita. Alla pensionata non è rimasto altro da fare che recarsi dai carabinieri per sporgere denuncia per i documenti, il denaro e gli effetti personali rubati.

Proprio dai carabinieri è arrivata qualche giorno dopo una chiamata: la borsa è stata ritrovata, abbandonata su un vagone del Saronno-Novara con alcuni effetti personali. I ferrovieri hanno consegnato la borsa ai carabinieri che hanno rintracciato la saronnese e gliel’hanno restituita.

