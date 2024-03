Sport

LAZZATE – Nell’anticipo della ultima giornata di Eccellenza, stasera, l’Ardor Lazzate si aggiudica tre punti pesanti per la propria classifica, nell’ottica di restare in corsa per le posizioni alte della graduatoria, vincendo 1-0 contro il Base ’96 Seveso. A decidere l’esito dell’incontro la rete di Giangaspero al 19′ del primo tempo.

Ardor Lazzate-Base 96 Seveso 1-0

ARDOR LAZZATE: De Toni, Guanziroli, Moretti, Zefi, Pellini, Marioli, Pedrabissi, Malvestio, Giangaspero, Silla, Rondina. A disposizione Barbieri, Mzoughi, Grippo, Fogal, Schieppati, Oggionni, Benedetti, Duchini, Lokumu. All. Fedele.

BASE 96 SEVESO: Porro, Kamal, De Petri, Siviero, Cappanera, Galimberti, Gomez, Cannizzaro, Cavaliere, Cazzaniga, Romeo. A disposizione Glionna, Riboldi, Medici, Pirovano, D’Astoli, Carraro, Adamo, Giuliani, Arieti. All. Varaldi.

Arbitro: Crespi di Busto Arsizio (Casiraghi di Seregno e Calabrese di Busto Arsizio).

Marcatore: 19′ pt Giangaspero (A).

