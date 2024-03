Cronaca

GERENZANO / LIMBIATE – Incidente stradale ieri alle 18 in via Monte Grappa a Gerenzano, per una caduta dalla motocicletta è stato soccorso un ragazzo di 16 anni. Sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella; il giovane è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di lesioni comunque non gravi.

A Limbiate ieri alle 11.40 i soccorsi sono stati chiamati per una lite; sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio , l’auto-infermieristica e l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella: è stata soccorsa una donna di 45 anni trasportata all’ospedale di Desio e che non è apparsa in condizioni preoccupanti.

