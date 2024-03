Solaro

SOLARO – Giornata di festeggiamenti ieri, 4 marzo, per Vicenzina Galli, la cittadina solarese che ha festeggiato il suo centesimo compleanno.

Con un coloratissimo mazzo di fiori, anche la sindaca di Solaro in fascia tricolore, Nilde Moretti, insieme all’assessore alla Cultura, Monica Beretta, ha tenuto a far sentire i propri sinceri e sentiti auguri alla signora. Durante la mattinata di ieri, la prima cittadina e l’assessore hanno fatto visita all’anziana per porgerle, in dono per la festa delle sue cento primavere, un mazzo di fiori, graditi dalla signora.

(in foto: Vicenzina Galli, neocentenaria solarese, con la sindaca di Solaro Nilde Moretti e l’assessore alla Cultura Monica Beretta, in visita alla signora per augurarle un felice centesimo compleanno)

