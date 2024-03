Sport

LAZZATE – Vola a ridosso della zona playoff l’Ardor Lazzate che oggi pomeriggio sul sintetico dello stadio di via Laratta ha superato 3-1 l’Fc Milanese. Doppiatta di Giangaspero (al 19′ e 39′ del primo tempo) e rete di Malvestio (al 40′ del primo tempo) per i brianzoli, per la Milanese ha segnato Leotta. Un risultato pesante contro una diretta concorrente per le zone alte della graduatoria.

Risultati

Accademia pavese-Verbano rinviata, Base 96 Seveso-Casteggio rinviata, Fbc Saronno-Castanese 2-3, Oltrepò-Magenta 1-0, Pavia-Accademia Vittuone rinviata, Sestese-Caronnese rinviata, Solbiatese-Calvairate 2-0, Vergiatese-Meda rinviata, Ardor Lazzate-Fc Milanese 3-1.

Classifica

Oltrepò 56 punti, Magenta 53, Pavia 48, Solbiatese 46, Calvairate e Ardor Lazzate 45, Fc Milanese 44, Casteggio 41, Base 96 Seveso, Caronnese e Fbc Saronno 40, Castanese 29, Sestese 28, Vergiatese 27, Accademia pavese 21, Meda 20, Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco)

10032024