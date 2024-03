Sport

VERANO BRIANZA – Sul sintetico del centro sportivo di Verano Brianza, niente da fare per il Dal Pozzo battuto 4-1 della Polisportiva Veranese, ai gialloverdi non è bastata la rete di Algeri. Si è giocato per la nona giornata di ritorno nel girone H di Seconda categoria, uno dei pochi match che sono stati disputati, causa maltempo.

Risultati

Casnatese-Cascina Mamete rinviata, Cogliatese-Cistellum rinviata, Gerenzanese-Amor Sportiva rinviata, Giussano-Bulgaro 2-1, Novedrate-Virtus Cermenate rinviata, Polisportiva Veranrese-Dal Pozzo 4-1, Stella Azzurra Arosio-Cesano Maderno rinviata, Figino-Molinello 3-2.

Classifica

Gerenzanese 61 punti, Stella Azzurra Arosio 52, Bulgaro 51, Cistellum 43, Molinello 41, Figino, Polisportiva Veranese e Giussano 33, Virtus Cermenate e Dal Pozzo 29, Cogliatese 27, Cesano Maderno 25, Amor Sportiva e Cascina Mamete 20, Novedrate 17, Casnatese 8.

(foto: tifosi del Dal Pozzo al centro sportivo di Verano Brianza)

