CERIANO LAGHETTO- Nella 24′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, il Ceriano Laghetto ospita l’Universal Solaro in una gara che inizia in ritardo di mezz’ora a causa del maltempo. Gli ospiti riescono a portare a casa la vittoria con il risultato di 0 a 1.

Il match si gioca a ritmi lenti, anche a causa del campo non nelle migliori condizione, e, infatti, ci sono poche occasioni da entrambe le parti. Le chance migliori per i padroni di casa sono per Menegon che per due volte colpisce da calcio d’angolo, ma Bizzi salva il Solaro. Al 67′ Fabio Lucente realizza la rete decisiva per la vittoria dell’Universal che porta a casa tre punti fondamentali.

Con questa vittoria il Solaro sale a 43 punti in terza posizione, mentre il Ceriano Laghetto rimane fermo a 25 punti, a tre lunghezze dalla zona salvezza.

Ceriano Laghetto-Universal Solaro 0-1

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, Salomoni, Degiorgi, Meroni, Quitadamo, Menegon, Corti, Maringoni, Marone, Cossa, Haddaoui. A disp: Bianchi, De Boni, Darone, Dambra, Vismara, Rainone, Pamio, Iorino, Troiano. All. Pepe.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Borsani, Giordano, Trionfo, Panariello, Delia, Cavalcante, Bajoni, Musazzi, Lucente, Magro. A disp: Migliore, Anelli, Marquez, Viscusi, Bonasso, Licari, Bonora, Pietropoli. All. Vesella.