SARONNO – Nuovo decoro per una parte del sottopasso pedonale che collega viale Santuario alla Piazza del Mercato e alla via Croce. a mettersi all’opera il Rotaract club di Saronno che si sono rimboccati le maniche sabato mattina e, nonostante il maltempo, hanno realizzato l’intervento.

La presidente del Rotact Cristina ha voluto condividere con ilSaronno la sua esperienza e alcune riflessioni.

Far parte del Rotaract Club mi ha offerto l’opportunità unica di coinvolgimento attivo nella comunità, sviluppo personale e connessioni internazionali.

Il Rotaract è un’organizzazione internazionale di giovani professionisti e studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che si impegna in progetti di servizio, leadership e sviluppo professionale.

Il volontariato, per noi, svolge un ruolo fondamentale nella nostra società, poiché permette alle persone di dare il proprio contributo per il bene comune senza pretendere nulla in cambio.

Ogni singola azione volontaria, per quanto piccola possa sembrare, può avere un impatto significativo sulle persone e sul mondo che ci circonda.

Oggi siamo qui a tinteggiare questo sottopassaggio, ma può essere un’attività portata avanti anche da tutti i cittadini, dai più piccoli ai più grandi. Si tratta solo di avere buona volontà e voglia di uscire dalla monotonia, far qualcosa per la città in cui si vive, essere fieri di passare per le vie e dire “cavolo, ho sistemato io quel muro!”. Basta veramente poco per far felici gli altri, ed essere fieri di noi stessi.

Per noi il clean Italy è un momento di ritrovo tra soci, dove possiamo divertirci ma allo stesso tempo essere focalizzati su un obiettivo comune: migliorare la città in cui viviamo.

Il prossimo mese ci occuperemo della raccolta rifiuti, il mese dopo sistemeremo, insieme al Comune, corso Italia… e chissà, magari svilupperemo altri progetti insieme al Comune. Noi come Club non potremmo che essere più felici di ciò.

Sono orgogliosa di essere presidente del Rotaract Club Saronno, poiché significa coinvolgere e partecipare, insieme ai miei soci, a progetti di servizio che hanno un impatto diretto sulle persone e sulle comunità, collaborare con altri giovani del Distretto per affrontare le sfide di ogni giorno, e avere accesso a risorse e opportunità di formazione per sviluppare le proprie capacità di leadership e di servizio.

