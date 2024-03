Città

SARONNO – Vernice spray rossa e nera, slogan e qualche insulto a polizia e Rotarct: sono gli elementi del raid vandalico realizzato nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo nel sottopassaggio tra piazza del Mercato e viale Santuario.

Il raid è stato realizzato sui muri ripuliti nella giornata di sabato 9 marzo dai giovani volontari del Rotaract proprio per stigmatizzare la decisione di cancellare i graffiti pre-esistenti.

Diversi gli slogan scritti a caratteri cubitali “Il sottopasso è anche luogo di socialità ed espressione che vi piaccia o meno”, “Muri puliti, popolo muto”, “Un muro è solo un muro e sopra ci scriviamo”, “Tanto ricoloriamo tutto”, “Ma quale sicurezza, ma che decoro urbano”, “Ci scusiamo per il disagio i colori torneranno”.

Insomma un blitz “contro la grigia censura” in cui non è mancato un riferimento ai fatti di Pisa: “23.02.24 Non chiedeteci perchè vi odiamo” con frasi contro la polizia, insulti al Rotaract e simboli anarchici.

