Groane

SOLARO – Un video di poco più di 4 minuti registrato alle 3,54 di martedì 12 marzo in cui si vedono due ladri con il volto coperto che scassinato la porta di ingresso e poi la cassa della lavanderia automatica di via Per Limbiate a Solaro.

Il video, per la verità i video visto che ne sono stati postati due, sono stati condivisi dal proprietario sulla propria pagina Facebook e anche come commento sulla pagina del comune di Solaro. Il titolare ha registrato anche un breve video in cui esprime tutta la propria amarezza e indignazione per l’accaduto visto che l’attività è stata vittima di diverse effrazioni negli ultimi mesi.

Il video mostra chiaramente il furto. I ladri entrano in azione poco prima delle 4 e armati di attrezzi di scasso riescono a forzare la porta d’ingresso. Uno dei due si mette a controllare la porta pronto a dare l’allarme in caso di necessità mentre l’altro si mette all’opera sulla cassa. Con diversi grimaldelli riga e forza l’angolo della cassa facendosi luce anche con il cellulare.

Tanti i commenti dei solaresi e dei clienti dell’attività che esprimono solidarietà al commerciante per l’accaduto, la propria rabbia per l’effrazione e l’auspicio che simili episodi non avvengano più.

Ladri in lavanderia: immortalati delle telecamere… finiscono su Facebook

