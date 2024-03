ilSaronnese

GERENZANO – Inizia il 15 marzo a Gerenzano, in provincia di Varese, il tour delle selezioni ufficiali della Nazionale Crazy for Football, con la prima tappa dei provini per i nuovi giocatori del team azzurro in vista della prossima Dream Euro Cup 2024, il primo torneo europeo di calcio a 5 per persone con problemi di salute mentale. L’evento, organizzato da Ecos e finanziato dalla Commissione

Europea, si terrà a Roma dal 23 al 30 settembre 2024. Potranno partecipare ai provini tutti i ragazzi calciatori, con diagnosi psichiatrica in carico ai servizi di salute mentale, con la passione ed il talento per il calcio iscrivendosi sul sito: www.crazyforfootball.org/diventagiocatore

L’invito a coinvolgere il maggior numero dei ragazzi interessati è diretto a tutti i Servizi di salute mentale territoriali, agli Enti di promozione sportiva e sociale e alle associazioni del terzo settore che svolgono attività calcistica nell’ambito dei programmi a vantaggio delle persone con disabilità psico-sociale legata alla salute mentale. Visto il numero limitato dei ragazzi che è possibile visionare in una giornata, è consigliata una preselezione da parte delle squadre e/o delle strutture. La giornata inizierà alle 11 nella sala consiliare del comune di Gerenzano dove saranno presentate ufficialmente alla stampa e alla cittadinanza, la giornata di selezioni ed il progetto

europeo Dream Euro Cup 2024. “Accogliere la prima tappa di selezioni della Nazionale Crazy for Football è un piacere ed un onore

per Gerenzano – ha sottolineato il sindaco Stefania Castagnoli – il comune è fiero di sostenere questa iniziativa, che va oltre il campo da gioco, celebrando l'inclusione e la diversità. Questo evento riflette il nostro impegno nel dimostrare che lo sport è un potente strumento di cambiamento sociale, capace di creare un ambiente inclusivo e una comunità educante”.

I provini inizieranno invece alle 13.30 nel Palazzetto dello Sport di Gerenzano con una seduta di allenamento e mini-partite condotte dal Ct Enrico Zanchini e dal suo vice Riccardo Budoni, durante i quali i ragazzi potranno esprimere tutte le proprie abilità atletiche e calcistiche e guadagnarsi la convocazione in Nazionale.

Con Gerenzano “inizia il nostro percorso di avvicinamento alla competizione europea di settembre – ha spiegato Enrico Zanchini, tecnico degli azzurri – grazie al sostegno e al supporto dei servizi di salute mentale della Lombardia sono certo di trovare nella giornata del 15 marzo quei quattro o cinque giocatori che andranno ad arricchire tecnicamente e umanamente la nostra nazionale. Il campionato europeo sarà difficile e con un alto livello tecnico, quindi cercheremo di selezionare i migliori giocatori sul territorio. Per chi non sarà scelto, ci saranno sempre delle nuove opportunità in futuro, ed il consiglio è di giocare nei tanti tornei locali, ed in particolare nei campionati della divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc”.

Al termine sarà consegnato a tutti i ragazzi un attestato ufficiale di partecipazione, mentre quelli eventualmente selezionati riceveranno successivamente una comunicazione ufficiale. L’invito a partecipare e assistere alla giornata è esteso a tutti gli operatori e le operatrici della salute mentale che intendano approfondire i progetti di Ecos per la promozione dello sport come strumento terapeutico per la salute mentale “Una giornata – ha aggiunto il medico psichiatra Santo Rullo –ideatore di Crazy For football e responsabile scientifico di Ecos – che ha un sapore particolare visto che sarà dopo 4 giorni dai cento anni della nascita di Franco Basaglia. La nostra nazionale non rappresenta solo una squadra di calcio a 5 ma la dimostrazione concreta che lo sport può essere una terapia fondamentale per il

paziente. Per questo – ha concluso Rullo – stiamo lavorando anche al primo congresso dell’alleanza europea di sport e salute mentale che si terrà proprio durante la Dream Euro Cup 2024”.