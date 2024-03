Lazzate

LAZZATE – In apertura dell’ultimo Consiglio comunale, sono stati consegnati i premi alle vincitrici del concorso “Natale in Vetrina 2023”.

Il concorso, promosso dall’Amministrazione comunale e rivolto a tutte le attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi dotati di vetrina e ubicati sul territorio comunale con l’obiettivo di stimolare i negozianti ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti di richiamo alla tradizione natalizia. Le vetrine addobbate dai partecipanti al concorso sono state poi votate dai cittadini attraverso le pagine social dedicate all’iniziativa.

In palio sia una targa che un premio in denaro, da 500 euro per la prima vetrina classificata, da 300 euro per la seconda e da 200 euro per la terza, oltre al trofeo itinerante che resterà per un anno all’interno del negozio vincitore. La classifica finale del concorso ha visto conquistare il primo posto “La bottega creativa” di Elena Parenti, mentre al secondo posto si è classificato “Dolci essenze” di Liliana Giroletti e al terzo posto il panificio “Briciola” di Stefania Carimati.

A consegnare i riconoscimenti alle titolari dei tre esercizi pubblici sono stati il sindaco Andrea Monti e l’assessore al Commercio Barbara Mazzarello. “E’ stato molto bello vedere a Lazzate le vetrine addobbate per le feste natalizie” – ha commentato l’assessore Mazzarello. “Questo è un segnale importante di conservazione e valorizzazione delle nostre tradizioni”.

Per il sindaco Andrea Monti, questo concorso si inserisce nelle iniziative promosse dall’Amministrazione comunale a sostegno del commercio locale.

“Abbiamo accolto con piacere in Consiglio Comunale i vincitori del concorso vetrine, per dare lustro e importanza all’impegno che i commercianti dimostrano in ogni iniziativa comunale” – sottolinea il sindaco Monti. “Il Comune è impegnato su più fronti, non ultimo il distretto del commercio, per valorizzare il tessuto commerciale locale. Vogliamo che questa iniziativa, come le innumerevoli promosse dalla nostra Amministrazione, diventi nel tempo una radicata consuetudine all’interno dell’offerta di animazione e valorizzazione territoriale legata al territorio. Solo insieme, con un impegno corale, possiamo vincere questa difficile sfida, difendere il commercio di vicinato”.

