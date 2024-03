Sport

CARONNO PERTUSELLA – Lo scorso weekend è stato fortemente condizionato dal maltempo per il settore giovanile della Caronnese. Ciononostante, i baby rossoblu sono riusciti a raccogliere ben 3 vittorie e 1 pareggio che sa di vittoria.

JUNIORES REGIONALI: CARONNESE-SOLBIATESE 1-1

Impresa casalinga per la Juniores regionale della Caronnese, che davanti al pubblico amico riesce a fermare la corsa della capolista Solbiatese, che finora aveva perso solo 3 incontri. Al “Comunale” termina 1-1, con la rete rossoblu firmata dal solito Russo. I ragazzi di mister Mastropasqua salgono così a quota 23 punti dando senso all’ultima parte di un campionato che terminerà in discesa. Prossimo impegno lontano dalle mura amiche contro la Rhodense.

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16: BULGARO-CARONNESE RINVIATA

Salta l’impegno di campionato degli Allievi Regionali Under 16 della Caronnese. Il maltempo ha rinviato a data da destinarsi il match contro il Bulgaro. Il prossimo impegno vedrà i rossoblu sfidare tra le mura amiche la Vis Nova Giussano, che finora ha perso solo 3 volte in tutto il campionato.

GIOVANISSIMI REGIONALI UNDER 14: CARONNESE-MARIANO 0-3

Sconfitta casalinga per la formazione dei Giovanissimi regionali Under 14 della Caronnese, che cede per 3-0 al Mariano. Una sconfitta che però non pregiudica la crescita del gruppo, che sabato sfiderà la Gerenzanese in trasferta.

ESORDIENTI 2011

Nuova vittoria per gli Esordienti 2011 della Caronnese, capaci di vincere tutti i tempi di gioco. Ben guidati da mister Giudici, i giovani caronnesi hanno dimostrato una discreta crescita collettiva che non bada al risultato del singolo e fa ben sperare per i prossimi impegni di campionato.

ESORDIENTI 2012

È una Caronnese che sorride nel campionato Esordienti 2012: i 3 punti arrivano a discapito dell’Amor e testimoniano la crescita del gruppo.

PULCINI 2013

Exploit dei Pulcini 2013 della Caronnese contro l’Union Oratorio di Castellanza. Nonostante condizioni metereologiche avverse, i baby biancorossi si sono imposti in tutti i tempi di gioco dimostrando caparbietà e spirito di gruppo.

PULCINI 2014

Non si disputa il match di campionato dei Pulcini 2014 della Caronnese a causa dell’inagibilità del campo di gioco.

13032024