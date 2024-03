Città

SARONNO – L’intervento di manutenzione delle lastre crepate del sottopassaggio di via Primo Maggio è in corso e non è in vigore il senso unico annunciato nella giornata di ieri.

QUI L’ORDINANZA DELLA POLIZIA LOCALE

Stamattina, venerdì 15 marzo, all’ultimo sopralluogo prima di realizzare l’intervento tecnici di Ferrovienord ed operai hanno deciso di lavorare senza bloccare la circolazione nel lato della strada riservato a chi esce da Saronno.

L’obiettivo è quello di ultimare l’intervento, che in settimana ha visto chiudere prima il lato nord del marciapiede poi realizzare un cantiere in notturno, nella giornata di oggi.

