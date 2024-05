Eventi

MISINTO – Una grandissima novità arriva direttamente dalla Misinto Bierfest: quest’anno la celebre kermesse tutta dedicata alla birra estenderà la sua durata, rimanendo aperta al pubblico per ben tre fine settimana consecutivi.

L’evento più atteso dell’estate inizierà quindi giovedì 4 luglio per terminare sabato 20 luglio con la grande cerimonia di chiusura. La tradizionale manifestazione, che ormai da anni attira a sè un pubblico sempre più numeroso, sarà allestita nel parco della scuola elementare di via Marconi; i festeggiamenti si terranno ogni settimana da giovedì a domenica, giornate in cui si susseguiranno svariati appuntamenti dedicati sia ai giovani che alle famiglie. Non mancheranno band provenienti direttamente dalle Germania per vivacizzare le serate e il buon cibo preparato in collaborazione con la Federazione Cuochi.

La buona nuova è stata svelata in anteprima da Matteo Piuri, sindaco di Misinto, e da Fabio Mondini, presidente Gam E20 (associazione che organizza l’evento) ai microfoni di Radio Delta International, ospiti del dj Rudy Neri.

In arrivo, nel corso delle prossime settimane, tante altre novità relative all’edizione 2024 della Misinto Bierfest.

(foto d’archivio)

