Città

SARONNO – Spaccata in centro a Saronno: via pc, tablet e 20 euro.

“E’ stato un buon lavoro quello di coprire nei mesi invernali la nuova piscina esterna e gli scivoli che erano stati realizzati sotto la nostra amministrazione. Ci siamo stupiti che la sinistra che oggi governa la città abbia scelto di coprire la nostra nuova piscina esterna con gli scivoli, sebbene gli stessi elementi di sinistra avevano polemizzato duramente sull’allargamento della piscina quando erano all’opposizione”. Inizia così la nota di Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega di Saronno che torna a parlare delle novità dell’impianto di via Miola ma anche della rivoluzione della sosta in via Parini.

Il 31 maggio il Comune assegnerà le civiche benemerenze 2024 a Caronno Pertusella. Le candidature per l’assegnazione delle civiche benemerenze, saranno presentabili entro e non oltre il 30 aprile.

