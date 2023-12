Città

SARONNO – Parcheggi gratuiti in piazza Saragat, piazza Mercanto e via Primo Maggio per lo shopping di Natale: è la novità che interesserà la città di Saronno dall’8 dicembre al 7 gennaio.

L’annuncio arriva dalla newsletter di Saronno Servizi ma l’Amministrazione comunale l’aveva già anticipato in occasione della presentazione delle iniziative natalizie con Confcommercio Ascom Saronno e il Duc. Non è l’unica novità che riguarda la sosta visto che ormai da qualche giorno, dal primo dicembre per la precisione, è stata vietata la sosta in piazza Riconoscenza e piazzetta Portici dando la possibilità ai residenti di parcheggiare negli stalli blu di via Tommaseo.

Saronno Servizi e l’Amministrazione hanno realizzato anche una brochure che permette di vedere le aree in cui la sosta è a pagamento, gratuita o regolata da disco orario. La mappa è consultabile anche attraverso un QR Code.

