SARONNO – Troppi pass o troppo pochi posti auto per i residenti, nella Zona a traffico limitato del centro di Saronno? Ad andare alla carica è Paolo Bocedi, membro della commissione sicurezza cittadina, presidente nazionale dell’associazione anti-racket ed artigiano saronnese. La sua attività si trova proprio in zona centrale: “Ma come è possibile non trovare un parcheggio libero in piazza de Gasperi?” si domanda.

Prosegue Bocedi: “Pago 70 euro ogni sei mesi per il mio pass, ma non c’è nulla da fare ogni volta devo uscire dalla Ztl e… pagare il parcheggio! Mi piacerebbe sapere quanti pass sono stati distribuiti. E domando al sindaco Augusto Airoldi: ma la Ztl non è stata completamente richiusa al traffico, per i non residenti?”

02072022