SARONNO – “E’ stato un buon lavoro quello di coprire nei mesi invernali la nuova piscina esterna e gli scivoli che erano stati realizzati sotto la nostra amministrazione. Ci siamo stupiti che la sinistra che oggi governa la città abbia scelto di coprire la nostra nuova piscina esterna con gli scivoli, sebbene gli stessi elementi di sinistra avevano polemizzato duramente sull’allargamento della piscina quando erano all’opposizione”

Inizia così la nota di Angelo Veronesi segretario cittadino della Lega di Saronno che torna a parlare delle novità dell’impianto di via Miola ma anche della rivoluzione della sosta in via Parini. Veronesi parte ricordando come si è arrivati alla situazione attuale.

“La sinistra di opposizione si era schierata nettamente contro l’allargamento del parco della piscina che toglieva il parchetto esistente per spostarlo all’interno dell’area antistante il Club House. Sostenevano che Saronno perdesse una superficie verde. La nostra operazione invece è piaciuta ai cittadini. La sinistra non si è mai ricreduta.

Non ci saremmo aspettati che la sinistra mantenesse la piscina esterna con gli scivoli e già ci saremmo aspettati che le frange estremiste ecologiste chiedessero a gran voce di modificare tutto per non lasciare memoria di quanto da noi realizzato, come visto più volte.

Vuol dire che qualche volta questa amministrazione riesce a tacitare le frange estremiste ecologiste riconoscendo di fatto l’ottima opera intrapresa dalla nostra amministrazione. Le stesse frange estremiste ecologiste non sono state tacitate invece sul disco orario di sole due ore nel parcheggio della piscina in via Parini. Le frange estremiste ecologiste che tengono in piedi questa amministrazione hanno intrapreso la crociata ambientalista contro i cittadini che usano l’auto.

Quando arriverà l’estate molti cittadini potranno di nuovo usufruire della piscina esterna. Ci chiediamo cosa succederà quando questa amministrazione si renderà conto che frotte di cittadini usciranno in costume dalla piscina per cambiare il disco orario e poter rimanere in piscina per più di due ore. Oppure i cittadini si rivolgeranno ad altri lidi, facendo perdere clienti alla piscina di Saronno?

L’amministrazione riuscirà a cambiare queste regole assurde di sosta delle automobili imposte sul parcheggio della piscina dalla crociata degli estremisti ecologisti?

