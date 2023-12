Città

SARONNO – Va al maneggio e prende un pugno in faccia da uno sconosciuto.

Due dipendenti della Electrolux, l’azienda che produce elettrodomestici, sono stati coinvolti in un incidente stradale a Solaro, proprio di fronte alla fabbrica di lavastoviglie dove stavano dirigendosi per iniziare il turno di lavoro.

Parcheggi gratuiti a Saronno in piazza Saragat, piazza Mercanti e via Primo Maggio per lo shopping di Natale: è la novità che interesserà la città di Saronno dall’8 dicembre al 7 gennaio.

La polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, nell’ambito di un’attività investigativa svolta su un gruppo di cittadini albanesi dediti ai furti in appartamento, ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di quattro persone indiziate di delitto.

06122023