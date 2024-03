Sport

SARONNO – Intenso weekend di calcio locale, quello appena trascorso.

In Eccellenza vittoria interna della Caronnese, 2-0 sull’Accademia pavese mentre il Fbc Saronno non è andato al di là del 1-1 contro il Verbano, in trasferta a Besozzo; goleada dell’Ardor Lazzate al fanalino di coda Vittuone 12-1.

In Promozione spicca la vittoria esterna dell’Aurora Uboldese nel derby con l’Universal Solaro mentre il derby comasco è andato alla Salus Turate Mozzate sull’Esperia Lomazzo.

In Prima categoria vittoria interna per il Rovellasca, solo un pari per l’Sc United.

In Seconda categoria vittoria della Cogliatese sul campo del Dal Pozzo, pari per la capolista Gerenzanese; pareggio dell’Amor sportiva.

In Terza categoria va alla Rovellese il derby con l’Airoldi Origgio.

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

18032024