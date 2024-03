Sport

SARONNO – Momento decisivo della stagione per l’Equipe Garibaldi, la blasonata formazione calcistica saronnese che partecipa al campionato Aics, e che adesso è davvero ad un passo dalla vetta. Lo scorso fine settima la formazione del direttore sportivo Angelo Monti ha battuto 2-0 in casa (a Rovello Porro) la compagine dell’Ossona; mentre la capolista Atletico Stomp in casa ha perso 1-0 contro La Meserese e dunque ora le due compagini sono vicinissime in graduatoria.

Si è arrivati alla ventunesima giornata del campionato Aics provinciali a 11 di Legnano, nel quale i saronnesi devono ancora recuperare una partita.

Classifica: Atletico Stomp 50 punti, Equipe Garibaldi 48, Sc Faro e La Meserese 36, Solbiatese 34, Oltresempione e Acc. Bmv 27, Franck, Ossona e New Team 25, Celtic e Di Silvio Beata Giuliana 18, Gso Ossona 14, Terzo Psa 13, Carioca 3.

(foto di gruppo per l’Equipe Garibaldi)

20032024