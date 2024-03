Groane

SOLARO – Giovedì 14 marzo la Sindaca di Solaro Nilde Moretti e l’assessore alle Manutenzioni Christian Caronno hanno incontrato Alberto Gotti, Responsabile Unità Territoriale Monza di E-Distribuzione e Gerardo Carvelli, Referente Affari istituzionali Lombardia di Enel Italia per un confronto sul servizio nel territorio comunale. L’appuntamento è stato organizzato al termine di un ciclo di incontri con i sindaci dei Comuni del Rhodense che nel mese di gennaio avevano manifestato richieste di chiarimenti rispetto alla qualità del servizio elettrico sul proprio territorio sollecitando un maggiore coinvolgimento della Società.

Nell’incontro l’azienda ha rappresentato l’impegno comune con l’amministrazione locale nel consolidare un confronto costruttivo: E-Distribuzione ha confermato che l’assetto di rete è in linea con gli standard italiani, gli impianti sono pienamente funzionali e saranno comunque oggetto di ulteriore intervento per migliorare la qualità del servizio elettrico. L’azienda si è inoltre impegnata in una campagna di monitoraggio per individuare l’opportunità di specifici interventi, volti a prevenire i disservizi, con la massima collaborazione dell’Amministrazione Comunale, confermando in questo modo il filo diretto tra le due realtà.

L’Amministrazione Comunale ha espresso soddisfazione per il dialogo con l’azienda che ha già consentito di intervenire puntualmente su segnalazioni precedentemente effettuate ed è fiduciosa rispetto ad un confronto che porterà beneficio alla comunità.

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Tra gli argomenti che abbiamo portato all’ordine del giorno, oltre ai cali di tensione che si sono verificati nelle scorse settimane e per i quali abbiamo ottenuto rassicurazioni di una maggior attenzione a tali evenienze, c’era anche la questione degli impianti. In particolare abbiamo voluto tutelare l’utenza residente al quartiere Sant’Anna, avviando l’interlocuzione per lo spostamento della cabina elettrica che attualmente si trova sotto il palazzo e che, in caso di forti piogge, spesso comporta blackout nel quartiere. Seguirà un altro incontro, che prevedrà anche un sopralluogo, proprio per definire meglio i parametri dell’intervento che riteniamo sia diventato necessario eseguire da parte dell’azienda».