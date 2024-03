ilSaronnese

CISLAGO -Cislago ha dimostrato ancora una volta il suo impegno per la tutela dell’avifauna, ospitando l’altra sera l’evento “Io conto”, un progetto di censimento dedicato ai siti di riproduzione dei rondini e balestrucci. L’iniziativa, svoltasi nella sala consiliare del Comune di Cislago, ha avuto come intento quelle di fare scoprire e mappare dove queste agili creature nidificano. L’evento è stato un momento di sensibilizzazione e partecipazione cche ha sottolineato l’importanza della conservazione degli uccelli migratori e del loro habitat. La serata ha rappresentato l’avvio ufficiale del progetto, con l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nella protezione e nel monitoraggio dei volatili, aspetto vitale per la biodiversità e l’equilibrio ecologico del territorio.

La guardie ecologiche volontarie, insieme al coordinamento Plis Insubria Olona, hanno guidato questa importante iniziativa, fornendo istruzioni e strumenti necessari ai partecipanti per contribuire al censimento. Il patrocinio del Comune di Cislago e il supporto del gruppo “Bosco Ruggerato” hanno aggiunto un segno del sostegno istituzionale al progetto.

20032024