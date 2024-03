Sport

SARONNO – Oggi a Massa Martana in provincia di Perugia i locali dell’Atletico Bgm affrontano la Solbiatese nella gara di andata della semifinale nazionale di Coppa Italia d’Eccellenza. La Solbiatese rappresenta la Lombardia ed in campionato… si trova nello stesso girone di Fbc Saronno, Caronnese ed Ardor Lazzate, ed ha già ipotecato un piazzamento ai playoff. Ma… se la Solbiatese dovesse vincere la Coppa Italia (o anche perdere in finale, ma l’altra finalista vincesse il proprio girone di campionato) volerebbe direttamente in serie D, “liberando” un posto nei playoff alle dirette concorrenti.

Ecco perchè la partita odierna, inizio alle 15, interessa eccome non solo ai tifosi della Solbiatese ma pure a quelle delle altre formazioni locali.

L’altra semifinale è fra Paternò e Teramo, la finalissima si terrà con partita secca a metà aprile a Firenze.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

20032024