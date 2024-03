Città

SARONNO – Mattinata nera sulle strade di Saronno dove, dopo la voragine che si è aperta in via San Francesco, si e registrato anche l’incidente in piazza Cadorna uno degli snodi principali della viabilità cittadina.

Secondo le prime informazioni intorno alle 1030 un mezzo pesante è rimasto bloccato all’interno di piazza Cadorna. il mezzo si trova nella corsia che passa davanti alla pasticceria Nord. Nel tentativo di liberarsi ha urtato un auto in sosta. Duplice l’intervento della polizia locale presente con diversi agenti sul posto. Da un lato deviare il traffico e dall’altro aiutare il conducente a liberare il mezzo pesante senza ulteriori danni.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione nell’intero comparto già provato dal mercato settimanale.

