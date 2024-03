Groane

SOLARO – A tre anni dalla scomparsa, il Comune di Solaro intende ricordare la figura di Giuseppe Danesi fondatore insieme alla moglie Teresa Molinari del negozio di via Varese che ormai da 58 anni è un punto di riferimento per l’acquisto di prodotti dell’infanzia non solo per Solaro ma per tutta la zona. La sindaca di Solaro Nilde Moretti ha incontrato nei giorni scorsi Silvia, la figlia che, insieme ai fratelli Fabrizio e Stefano, ha scelto di mandare avanti l’attività, e la nuora Nice Carnicelli, per fare insieme un ricordo della figura storica di Giuseppe Danesi e ripercorrere la storia di una realtà d’eccellenza del territorio.

Il Danesi esiste a Solaro da 58 anni. Precedentemente e storicamente i locali erano adibiti a bar, con la televisione, e rappresentavano un punto di ritrovo per il paese. Poi dall’intuizione di Teresa e Giuseppe si aprì un primo negozio di due vetrine con prodotti per l’infanzia. A quell’epoca Giuseppe lavorava in produzione alla Ilsa di Caronno Pertusella ma tutti i giorni al rientro dal turno andava in negozio per dare una mano. Con il tempo l’attività è cresciuta e ha richiesto maggior impegno tanto che Giuseppe alla fine ha lasciato il proprio lavoro per abbracciare la nuova avventura. Negli anni Danesi Prima Infanzia è diventata un’attività commerciale centrale per tutto il territorio e tuttora vive della passione di un’intera famiglia. In 58 anni il Mondo è cambiato, i prodotti sono cambiati, ma il negozio è sempre rimasto un punto di riferimento e ancora oggi quando si dice Solaro uno dei primi nomi che vengono accostati al paese è quello del Danesi.

“Papà era legatissimo al negozio – ricorda la figlia Silvia – anche con la malattia non ha mai mancato un giorno di lavoro. Era il suo piccolo mondo, un luogo che gli ha consentito di conoscere tantissime famiglie solaresi e di aiutarle nella crescita dei loro bambini. Come figli abbiamo proseguito l’attività che, ancora oggi, rimane prima di ogni altra cosa famigliare, siamo sicuri per l’orgoglio di nostro padre. Noi abbiamo lavorato con rinnovamento guardando al futuro per stare al passo con i tempi, sempre considerando la realtà in prospettiva, come hanno fatto i nostri genitori. Siamo arrivati nei pressi di una cifra tonda importante come i sessant’anni e le difficoltà sono crescenti, visto il calo delle nascite, ma siamo consapevoli di aver dato molto e ricevuto altrettanto e anche per questo viviamo con serenità il futuro della nostra attività, senza precludere nessuna opportunità».

“Giuseppe Danesi e la moglie Teresa – conclude la sindaca Nilde Moretti – sono stati un grande esempio di intraprendenza e di ingegno. Hanno creato un’attività all’epoca avveniristica e ancora oggi punto di riferimento. Siamo molto orgogliosi di averli sul nostro territorio e, anche se comprendiamo le difficoltà, speriamo che possano rimanerci il più a lungo possibile. Quando il signor Danesi è scomparso ricordo che, da piccola solarese che andava sempre con la mamma a comprare i giocattoli, la notizia mi ha molto colpito, per questo abbiamo voluto trovare un modo per ricordarlo insieme, soprattutto perché pensiamo che possa davvero essere un esempio di dedizione per molti giovani”.

