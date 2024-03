Città

SARONNO – I sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb hanno proclamato uno sciopero nazionale dalle 21 di sabato 23 marzo alle 21 di domenica 24 marzo.

Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Sabato sera viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le 22.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Domenica 24 marzo, in occasione della manifestazione “Stramilano 2024”, le seguenti corse autobus del servizio Malpensa Express – Milano Cadorna, partiranno/arriveranno dalla/alla fermata della metropolitana M1 di Lampugnano:

dalla n. 307 (Milano Cadorna p.05.27 – Malpensa T2 a.06.10) alla n. 347 (Milano Cadorna p.13.57 – Malpensa T2 a.14.40), ogni 30 minuti; dalla n. 310 (Malpensa T2 p.05.20 – Milano Cadorna a.06.04) alla n. 346 (Malpensa T2 p.13.20 – Milano Cadorna a.14.04), ogni 30 minuti. Restano invariate le partenze e gli arrivi successivi alle corse sopracitate.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App.

Vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti