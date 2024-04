ilSaronnese

GERENZANO – Sospesa la raccolta rifiuti dei rifiuti dell’umido per giovedì 11 aprile a Gerenzano. A darne comunicazione è l’amministrazione comunale che, con un post su Facebook e sul sito ufficiale del Comune, invita la cittadinanza a non esporre sui marciapiedi i bidoncini marroni per la raccolta dell’umido.

La causa del disagio sarebbe uno sciopero nazionale dei lavoratori del settore ambientale. Il servizio di raccolta non effettuato, avverrà il primo turno utile successivo allo sciopero, precisamente nelle giornate di lunedì 15 aprile e di giovedì 18 aprile.

Per informazioni contattare l’Ufficio Igiene Ambientale allo 0296399125, o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected] oppure contattare il numero verde gratuito Amsa 800332299 o l’indirizzo mail: [email protected].

(foto archivio)

