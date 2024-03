Groane

SOLARO – L’intervento di pulizia straordinaria dei parchi dei quartieri di Solaro, organizzato dall’amministrazione comunale, ha riscosso un grandissimo e piacevole successo da parte di tutta la comunità.

L’appuntamento, fissato per la mattinata di sabato 16 marzo in tutti i parchi comunali, ha infatti visto la partecipazione di numerosissimi cittadini, come mai prima d’ora. I lavori di pulizia aperti a tutti sono iniziati alle 9 e si cono conclusi alle 11.30 con un rinfresco di ringraziamento, che ha accolto tutti i partecipanti nel Parco Vita (in corso Borromeo).

Al termine dell’evento a tutti i partecipanti è stata consegnata in omaggio una fornitura di sacchi per la raccolta differenziata, mentre ai più piccoli sono stati distribuiti dei gadget a sorpresa. Presenti alla giornata dedicata alla pulizia e alla convivialità anche l’ufficio tecnico, i servizi comunali, gli ecovolontari, la protezione civile, la Polisportiva Solaro, il Butoku Karate, Olidance e tante altre famiglie con bambini.

