Primo piano

LOMAZZO- Ulteriore scossone in casa dell’Esperia Lomazzo, che a una settimana dall’addio del ds Magrini, vede le dimissioni anche del mister Stefano Albertoli.

Tante le difficoltà affrontate dai biancoazzurri nel corso della stagione, tra tutte spicca la scarsa realizzazione, infatti, i ragazzi dell’ormai ex Albertoli hanno segnato solo 15 reti in 25 partite. Nonostante ciò, l’Esperia Lomazzo può ancora giocarsi la salvezza, infatti, con un posizionamento discreto, potrà giocarsi la Promozione ai playout.

La squadra, come riporta il sito specialistico di calcio locale paolozerbi.com, verrà affidata a Luca Mauri, che dopo qualche anno torna sulla panchina del Lomazzo. Il nuovo allenatore avrà un compito molto difficile, a partire dalla prossima sfida esterna in campionato contro il CAS Sacconago, che sarà un vero e proprio scontro diretto decisivo per la corsa alla salvezza.

La classifica

Lentatese 47, Accademia BMV 47, Ispra Calcio 46, Besnatese 44, Universal Solaro 43, Aurora Uboldese 39, Baranzatese 37, Calcio Canegrate 37, Gavirate 36, Castello 36, Salus Turate Mozzate 32, Ceriano Laghetto 26, Esperia Lomazzo 23, CAS Sacconago 19, Gallarate Calcio 19, Valle Olona 17.

(foto presa dal sito specialistico paolozerbi.com)