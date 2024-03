Città

SARONNO – Stasera, lunedì 25 marzo, il saronnese Simone Balestrini sarà ospite di Zona Bianca, la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer su Rete 4.

Balestrini, fondatore e presidente del gruppo dei Giovani Monarchici, interverrà in quanto esperto per discutere della situazione riguardante Kate Middleton. La Principessa di Galles, a seguito di numerose speculazioni, ha rivelato in un video rivolto alla nazione di essere affetta da un tumore, a causa del quale è stata sottoposta, a partire da fine febbraio, ad un ciclo preventivo di chemioterapia. Il monarchico saronnese parlerà appunto (intorno alle 23.30) della futura regina d’Inghilterra e della notizia che ha scosso l’opinione internazionale.

Giovani Monarchici nasce a Milano nel 2019 da un gruppo di under 30, coordinati da Balestrini che, dopo diversi anni alla guida del giovanile in associazioni politiche e monarchiche, decide di creare un progetto innovativo rivolto a tutti coloro che sono in cerca di una valida proposta per il futuro dell’Italia. Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere, come soluzione e prospettiva per l’Italia del futuro, una monarchia 2.0 attraverso una strategia e una visione diversa rispetto al passato, rimanendo sempre favorevoli all’Unione Europea, realtà che va migliorata e rafforzata.

(foto d’archivio)

